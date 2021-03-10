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10 марта Среда

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На участках дороги «Уфа - Оренбург» ввели временное ограничение движения для всех машин

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

На участках дороги «Уфа - Оренбург» ввели временное ограничение движения для всех машин Фото: Ксения Калинина

В Башкирии 10 марта с 12.00 ввели временное ограничение движения для всех типов транспортных средств на участке автодороги общего пользования федерального значения Р-240 «Уфа — Оренбург» — с 274 км по 316 км (6 км до границы и вглубь Оренбургской области). Соответствующий акт подписан ФКУ Управления дороги «Приуралье».

Меры приняты из-за наступления неблагоприятных погодных условий — низовой метели, обильного снегопада и ограничения видимости.

Ориентировочное время окончания ограничения движения – до 22 часов 10 марта.

Еще одно ограничение ввели на участке указанной дороги с 206 км по 274 км — до 14 часов 10 марта.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ
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