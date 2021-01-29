Эксперт о Послании Главы Башкирии Госсобранию: Акцент на развитие территорий
Эксперт, директор Института стратегических исследований РБ, доктор экономических наук Александр Дегтярев выделил главное в речи главы Башкортостана Радия Хабирова с Посланием региональному парламенту.
«Красной нитью в Послании проходит тема сбалансированного развития территорий. Исследования по данному направлению вели молодые ученые Института стратегических исследований по гранту Главы РБ в прошлом году», — обратил внимание эксперт.Он отметил, что тема поддержки сельских территорий, городских агломераций и выделение полюсов развития региона являет собой цельную систему, ориентированную на стратегическое развитие региона.
«Стратегия развития Зауралья, на которой сделал акцент руководитель региона, является логическим подразделом его указов о стратегическом развитии республики, в том числе "сентябрьского указа", — считает Дегтярев. — Развитие территорий не ограничивается созданием локальных субрегиональных центров развития — таких как Стерлитамак и Сибай. Достаточно поглядеть на планы развития инфраструктуры для развития спорта: только в текущем году будут построены шестнадцать физкультурно-оздоровительных центров с бассейнами».По его мнению, выделенные Главой республики центры развития туризма — Бурзян, Иремель и "Сердце Башкирии" представляют собой часть "Золотого кольца".
«Полагаю, эти три уже известных центра станут основой для сети туристических маршрутов. В этом русле по поручению Правительства РБ ученые ИСИ РБ проводят аудит участков для размещения объектов придорожного сервиса», — подытожил он.