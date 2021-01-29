Эксперт о Послании Главы Башкирии Госсобранию: Акцент на развитие территорий

«Полагаю, эти три уже известных центра станут основой для сети туристических маршрутов. В этом русле по поручению Правительства РБ ученые ИСИ РБ проводят аудит участков для размещения объектов придорожного сервиса», — подытожил он.

По его мнению, выделенные Главой республики центры развития туризма — Бурзян, Иремель и "Сердце Башкирии" представляют собой часть "Золотого кольца".

Он отметил, что тема поддержки сельских территорий, городских агломераций и выделение полюсов развития региона являет собой цельную систему, ориентированную на стратегическое развитие региона.

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