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29 января Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Олег Баулин: «Мы работаем в команде единомышленников»

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба УГНТУ

Олег Баулин: «Мы работаем в команде единомышленников» Фото: пресс-служба УГНТУ

2020 год еще раз напомнил: вместе мы справимся с невзгодами даже в самые трудные времена, заявил «Башинформу», комментируя Послание Главы Башкирии республиканскому парламенту, ректор УГНТУ Олег Баулин.

«Радий Хабиров отметил успехи и достижения, достигнутые регионом в прошлом году. Значимая часть этих успехов касается науки и образования республики, — отметил Баулин. — Большим прорывом для Башкирии стал Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, объединяющий научно-академический и производственный потенциалы республики. Для нашего университета участие в этом огромном проекте – не только важная, но и ответственная миссия. К работе в нем привлечены лучшие научные коллективы опорного УГНТУ. Мы работаем в команде единомышленников».

По его мнению, перед Башкирией в этом году стоят грандиозные задачи.

«Несомненно, УГНТУ, являясь опорным вузом региона, принимает активное участие в большинстве реализуемых и запланированных проектов», — заключил Олег Баулин.
Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.

 

Галина Бахшиева

Теги: Послание Главы РБ, Радий Хабиров, Олег Баулин
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