Шамиль Валеев: Самое важное ощущение от Послания — упорная хабировская уверенность

Несмотря на заведомую мобилизационность 2020 года, когда жизненно важно было сосредточиться на расходных, социальных, медицинских статьях бюджета, региональные власти не упустили перспективные проекты, нацеленные на годы вперед, считает руководитель аппарата Общественной палаты Башкортостана, известный публицист и общественный деятель Шамиль Валеев. Об этом он заявил «Башинформу» комментируя Послание Главы Башкирии Радия Хабирова, оглашение которого прошло 28 января.

Эмоциональная, искренняя подача большого массива эксклюзивной информации, которым является ежегодное Послание, позволяет в наглядной форме довести сложные вещи до максимального количества жителей республики.

Мне импонирует, что Глава региона не боится говорить об ошибках и остается руководителем, который отвечает за жизнь и тех башкортостанцев, кто его поддерживает, и тех, кто его и его команду критикует. Это — сильная позиция, которая позволяет правильно работать с критикой. Очевидно, что критикуют только то и только тех, во что люди верят и что надеются улучшить.

Самое важное ощущение — спокойная хабировская упорная уверенность и намерение («ниәт») сделать республику местом, достойным для проживания её талантливых и трудолюбивых жителей», — сказал Шамиль Валеев.