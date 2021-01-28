Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.04 ↓

EUR 91.21 ↑

28 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Шамиль Валеев: Самое важное ощущение от Послания — упорная хабировская уверенность

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба РШ ОНФ в РБ

Шамиль Валеев: Самое важное ощущение от Послания — упорная хабировская уверенность Фото: пресс-служба РШ ОНФ в РБ

Несмотря на заведомую мобилизационность 2020 года, когда жизненно важно было сосредточиться на расходных, социальных, медицинских статьях бюджета, региональные власти не упустили перспективные проекты, нацеленные на годы вперед, считает руководитель аппарата Общественной палаты Башкортостана, известный публицист и общественный деятель Шамиль Валеев. Об этом он заявил «Башинформу» комментируя Послание Главы Башкирии Радия Хабирова, оглашение которого прошло 28 января.

«Важно, что в Третьем Послании Хабирова начали проступать очертания Башкирии-2024 и Башкирии-2030, я ждал этого поворота к будущему, постепенного перехода от режима «пожарной команды» к планированию республики.

Эмоциональная, искренняя подача большого массива эксклюзивной информации, которым является ежегодное Послание, позволяет в наглядной форме довести сложные вещи до максимального количества жителей республики.

Мне импонирует, что Глава региона не боится говорить об ошибках и остается руководителем, который отвечает за жизнь и тех башкортостанцев, кто его поддерживает, и тех, кто его и его команду критикует. Это — сильная позиция, которая позволяет правильно работать с критикой. Очевидно, что критикуют только то и только тех, во что люди верят и что надеются улучшить.

Самое важное ощущение — спокойная хабировская упорная уверенность и намерение («ниәт») сделать республику местом, достойным для проживания её талантливых и трудолюбивых жителей», — сказал Шамиль Валеев.

О чем сказал Радий Хабиров в своем Послании — cамое главное

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Опубликована онлайн-карта Уфы с очагами новой коронавирусной инфекции
Уфимцы в режиме онлайн могут наблюдать за распространением новой коронавирусной инфекции. Мэрия столицы Башкирии разработала интерактивную карту с очагам
В Башкирии разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве 83-летней женщины
В Башкирии расследуется уголовное дело по статье убийство. Подозреваемого в убийстве жительницы Благовещенского района разыскивают по фотороботу, составл
На Международный конкурс Элвина Грея «Яны мон» поступило 800 заявок из 7 стран
Приём заявок на Международный конкурс «Яңы моң» завершен. Об этом в соцсетях сообщил руководитель проекта Элвин Грей (Радик Юльякшин). Всего на конкурс
В Башкирии разрешили концерты на открытом воздухе и увеличили процент заполняемости залов
В ближайшее время в Башкирии вступят в силу новые послабления антикоронавирусного периода. На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с ново
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть