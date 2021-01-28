Радий Хабиров: Рынок труда в Башкирии необходимо полностью восстановить до конца года
Радий Хабиров: Рынок труда в Башкирии необходимо полностью восстановить до конца года Фото: Олег Яровиков
В Башкирии подготовлен комплекс мер по снижению безработицы, заявил в четверг, оглашая ежегодное Послание Госсобранию — Курултаю, руководитель республики Радий Хабиров.
Как подчеркнул в своем выступлении Радий Хабиров, показатели занятости и безработицы напрямую влияют на стабильность экономики.
«Сегодняшние их значения, конечно, нас не устраивают. Уровень безработицы вырос по сравнению с январем-ноябрем прошлого года на 2 процента и достиг 6 процентов. Разумеется, есть объективные причины такого скачка, но однозначно до конца этого года нам предстоит полностью восстановить республиканский рынок труда. Соответствующий комплекс мер подготовлен, поручения правительству даны», — сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.По данным выборочного обследования в Башкирии, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе — октябре 2020 года превысила 1,932 млн человек. Из них более 1,805 млн человек были заняты в экономике. Свыше 127 тысяч человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ). Иначе говоря, не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней.
Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.
Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.