Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: Рынок труда в Башкирии необходимо полностью восстановить до конца года Фото: Олег Яровиков

В Башкирии подготовлен комплекс мер по снижению безработицы, заявил в четверг, оглашая ежегодное Послание Госсобранию — Курултаю, руководитель республики Радий Хабиров.

Как подчеркнул в своем выступлении Радий Хабиров, показатели занятости и безработицы напрямую влияют на стабильность экономики.

«Сегодняшние их значения, конечно, нас не устраи­вают. Уровень без­работицы вырос по сравнению с январем-ноябрем прошлого года на 2 процента и достиг 6 процентов. Разумеется, есть объективные причины такого скачка, но однозначно до конца этого года нам предстоит полностью восстано­вить республиканский рынок труда. Соответствующий комплекс мер подготовлен, поручения правительству даны», — сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

По данным выборочного обследования в Башкирии, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе — октябре 2020 года превысила 1,932 млн человек. Из них более 1,805 млн человек были заняты в экономике. Свыше 127 тысяч человек классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ). Иначе говоря, не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней.

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.