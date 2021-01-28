Миграционный отток в Башкирии сократился в 1,5 раза

Миграционный отток в Башкортостане сократился в 1,5 раза, констатировал сегодня в своем ежегодном Послании башкирскому парламенту руководитель республики Радий Хабиров.

«Мы благоустраиваем наши города и села, продолжаем строить хорошие дороги, стимулируем бизнес создавать рабочие места. Все эти наши усилия работают на каждую семью, каждого жителя Башкортостана. Люди видят это, связывают свою судьбу с родной республикой. В прошлом году миграционный отток у нас сократился в полтора раза, по сравнению с 2019 годом», — отметил Радий Хабиров.

По последним данным Башстата, численность населения республики превышает 4,038 млн человек.

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.