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28 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Говорить об упущениях — качество очень сильных людей - депутат о Послании Главы Башкирии

ПОЛИТИКА

Сегодня во время оглашения ежегодного Послания Главы Башкортостана Радия Хабирова Государственному Собранию — Курултаю часть депутатов слушала трансляцию выступления в общественном пресс-центре.

Заместитель председателя Госсобрания РБ, представитель КПРФ Вадим Старов поделился впечатлениями о Послании руководителя региона.

﻿«Особенно понравилось, что Радий Хабиров не только представил те достижения, идеи, которые получилось реализовать, но и те сложности, с которыми республика столкнулась в силу разных причин и желаемый результат был не совсем достигнут. Это было отмечено и поставлено на заметку на будущее на текущий год. Были признаны некоторые промахи и, соответственно, сделан вывод, как их менять, где надо больше обратить внимание, привлечь большие ресурсы. Это тот же уфимский путепровод, факт завышенных платежей за отопление. — сказал депутат. — Очень понравилось, что Глава региона обращает внимание на то, чтобы видеть и говорить об упущениях — это качество очень сильных людей. Параллельно в Послании мы услышали стратегию развития республики. Цели и задачи определены давно, они никогда не менялись, цель у нас одна — улучшение благосостояния населения Башкортостана. А стратегия — это те пути, как ее достигать. Мы услышали новые задачи, и как их будет осуществлять Правительство республики».
Главные тезисы Послания Главы Башкирии Государственному собранию — Курултаю РБ читайте в материале «Башинформа».

 

ИА «Башинформ»

Теги: послание
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