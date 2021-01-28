Стараемся незамедлительно решать каждое обращение, поступившее в ЦУР - Глава Башкирии

Центр управления регионом (ЦУР) уже обрабатывает большие потоки информации, подчеркнул во время оглашения ежегодного Послания Госсобранию республики Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Каждое мое действие продиктовано желанием помочь людям, — отметил он. — С этой же целью в соответствии с указом президента страны мы создали Центр управления республикой (ЦУР). Чтобы видеть в онлайн-режиме, чем живет весь Башкортостан, объединили на единой цифровой платформе информационную и экономическую аналитику, мониторинг социальных коммуникаций. ЦУР уже обрабатывает огромные потоки информации и за каждой цифрой, за каждым обращением мы видим проблемы людей и стараемся незамедлительно их решить».

Сейчас поблизости от Дома Республики идет активное строительство здания для Центра управления регионом, который будет оснащен всем необходимым самым современным оборудованием.

«Это позволит нам еще больше усилить работу в этом направлении», — заключил руководитель республики.

Как сообщал ранее «Башинформ» , создаваемый сейчас центр управления регионом (ЦУР) — часть большой работы по цифровизации Башкирии. В самое ближайшее время республика намерена перенять опыт Санкт-Петербурга в сфере цифровой трансформации.

ЦУР — это современный инструмент для быстрого решения проблем людей.

ЦУР – не министерство, он не разрабатывает стратегий, не управляет отраслями, не выделяет деньги. Это координационный центр, который помогает узнавать и решать повседневные вопросы жителей региона.

С помощью информационных систем сотрудники ЦУРа сопоставляют схожие проблемы, анализирует причины, по которым они возникают, а потом предоставляют аналитику госструктурам. Далее — принятие решений на разных уровнях и ответ на вопрос, что делать, чтобы проблема больше не возникала.

«ЦУР позволит нам понимать обстановку и координировать действия по многим вопросам. Например, по работе медучреждений, уборке улиц, общественной безопасности. Очень важно, чтобы по всем выявленным моментам мы регулярно получали аналитические выводы по улучшению работы органов власти», — заявил ранее Радий Хабиров.

Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.