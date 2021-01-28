Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.04 ↓

EUR 91.21 ↑

28 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стараемся незамедлительно решать каждое обращение, поступившее в ЦУР - Глава Башкирии

ПОЛИТИКА

Центр управления регионом (ЦУР) уже обрабатывает большие потоки информации, подчеркнул во время оглашения ежегодного Послания Госсобранию республики Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Каждое мое действие продиктовано желанием помочь людям, — отметил он. — С этой же целью в соответствии с указом президента страны мы создали Центр управления республикой (ЦУР). Чтобы видеть в онлайн-режиме, чем живет весь Башкортостан, объединили на единой цифровой платформе информационную и экономическую аналитику, мониторинг социальных коммуникаций. ЦУР уже обрабатывает огромные потоки информации и за каждой цифрой, за каждым обращением мы видим проблемы людей и стараемся незамедлительно их решить».

Сейчас поблизости от Дома Республики идет активное строительство здания для Центра управления регионом, который будет оснащен всем необходимым самым современным оборудованием.

«Это позволит нам еще больше усилить работу в этом направлении», — заключил руководитель республики.
Как сообщал ранее «Башинформ», создаваемый сейчас центр управления регионом (ЦУР) — часть большой работы по цифровизации Башкирии. В самое ближайшее время республика намерена перенять опыт Санкт-Петербурга в сфере цифровой трансформации.

ЦУР — это современный инструмент для быстрого решения проблем людей.

ЦУР – не министерство, он не разрабатывает стратегий, не управляет отраслями, не выделяет деньги. Это координационный центр, который помогает узнавать и решать повседневные вопросы жителей региона.

С помощью информационных систем сотрудники ЦУРа сопоставляют схожие проблемы, анализирует причины, по которым они возникают, а потом предоставляют аналитику госструктурам. Далее — принятие решений на разных уровнях и ответ на вопрос, что делать, чтобы проблема больше не возникала.

«ЦУР позволит нам понимать обстановку и координировать действия по многим вопросам. Например, по работе медучреждений, уборке улиц, общественной безопасности. Очень важно, чтобы по всем выявленным моментам мы регулярно получали аналитические выводы по улучшению работы органов власти», — заявил ранее Радий Хабиров.
Ежегодное Послание Главы республики – важнейший документ, который определяет главные направления развития региона на ближайшую перспективу с учётом политических и экономических реалий.

Послание охватывает все аспекты жизни региона – состояние законодательной базы, экономики, разных отраслей промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной сферы.

 

Галина Бахшиева

Теги: Послание Главы РБ, Радий Хабиров, ЦУР
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Опубликована онлайн-карта Уфы с очагами новой коронавирусной инфекции
Уфимцы в режиме онлайн могут наблюдать за распространением новой коронавирусной инфекции. Мэрия столицы Башкирии разработала интерактивную карту с очагам
В Башкирии разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве 83-летней женщины
В Башкирии расследуется уголовное дело по статье убийство. Подозреваемого в убийстве жительницы Благовещенского района разыскивают по фотороботу, составл
На Международный конкурс Элвина Грея «Яны мон» поступило 800 заявок из 7 стран
Приём заявок на Международный конкурс «Яңы моң» завершен. Об этом в соцсетях сообщил руководитель проекта Элвин Грей (Радик Юльякшин). Всего на конкурс
В Башкирии разрешили концерты на открытом воздухе и увеличили процент заполняемости залов
В ближайшее время в Башкирии вступят в силу новые послабления антикоронавирусного периода. На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с ново
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть