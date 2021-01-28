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28 января Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Основной темой Послания станет сохранение жизни и здоровья людей - Римма Утяшева

ПОЛИТИКА

Депутат республиканского парламента Римма Утяшева предположила, что основной темой сегодняшнего Послания Главы республики Госсобранию Башкирии станет сохранение жизни и здоровья людей.

«Я думаю, что основной посыл — это сохранение жизни и здоровья людей. Верю, что сегодня Радий Хабиров будет много говорить о продолжении жизни, о здравоохранении, тем более, что 2021 год объявлен в республике Годом здоровья и активного долголетия. А также о том, как дальше выстраивать жизнь после тяжелой болезни, это касается и промышленности, и сельского хозяйства, и улучшения благосостояния жителей республики», — поделилась своими ожиданиями парламентарий.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Послание Главы РБ
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