Основной темой Послания станет сохранение жизни и здоровья людей - Римма Утяшева
Депутат республиканского парламента Римма Утяшева предположила, что основной темой сегодняшнего Послания Главы республики Госсобранию Башкирии станет сохранение жизни и здоровья людей.
«Я думаю, что основной посыл — это сохранение жизни и здоровья людей. Верю, что сегодня Радий Хабиров будет много говорить о продолжении жизни, о здравоохранении, тем более, что 2021 год объявлен в республике Годом здоровья и активного долголетия. А также о том, как дальше выстраивать жизнь после тяжелой болезни, это касается и промышленности, и сельского хозяйства, и улучшения благосостояния жителей республики», — поделилась своими ожиданиями парламентарий.
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