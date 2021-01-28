Во время Послания Главы Башкирии зал встречал аплодисментами героев нашего времени

2020 год наглядно показал всем нам, чего мы на деле стоим и мы увидели настоящих «героев нашего времени», замечательные примеры профессионализма и взаимовыручки, сказал Радий Хабиров сегодня во время оглашения Послания Госсобранию и народу Башкортостана. Руководитель региона выразил сердечную благодарность медикам республики, которые в тяжелейших условиях показали свои высокие компетенции, стойкость и мужество.

«Среди таких медиков – заслуженный врач республики, доктор медицинских наук Алексей Михайлович Пушкарев. Когда в апреле в РКБ имени Куватова сложилась непростая ситуация, он как заведующий отделением круглосуточно оказывал медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Самоотверженно нес вахты. Переболев ковидом, сразу же вернулся к работе. Спасибо Вам, Алексей Михайлович, за спасенные жизни и здоровье ваших пациентов», — сказал Радий Хабиров.

Колонный зал также аплодисментами поблагодарил волонтеров, представителей трудовых коллективов, общественных организаций, студентов–медиков и предпринимателей, которые помогали нуждающимся. Среди приглашенных на оглашение Послания Глава республики отметил студентку, волонтёра Кристину Спиридонову, которая работала руководителем Ситуационного центра по обзвону граждан, находящихся в зоне риска, координировала работу волонтеров, активно оказывала помощь людям. Кристина – мастер спорта международного класса по фристайлу, участница Олимпийских Игр в Корее, призер Всемирной Универсиады в Красноярске. Радий Хабиров также сказал, что он, конечно, гордится нашими учителями, преподавателями колледжей и вузов, которые, как и врачи, оказались в сложной ситуации.

«В сжатые сроки все учебные заведения были вынуждены перейти на дистанционное обучение. И педагоги республики справились с этой непростой задачей. Среди них – Эмма Эдуардовна Сафиуллина. Учитель английского языка уфимской гимназии № 39, она на высоком уровне выстроила учебный процесс в онлайн-режиме, заслужила благодарность учеников и родителей. Эмма Эдуардовна – лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России». Спасибо Вам, Эмма Эдуардовна, за любовь к профессии и своим ученикам», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона также поблагодарил строителей, которые за рекордно короткие сроки первыми в России построили современные инфекционные центры в Уфе и Стерлитамаке.

«Сердечная благодарность также – труженикам культуры. Мы с вами не можем жить без театров, концертов, кино, литературы. И наши артисты, художники, писатели, музейные работники запустили десятки онлайн-ресурсов, интернет-акции и мастер-классы, виртуальные экскурсии и концертные программы», — отметил Радий Хабиров.