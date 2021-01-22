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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

ПОЛИТИКА
Фото: http://www.kremlin.ru/

Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих Фото: http://www.kremlin.ru/

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства. В соответствии с документом предлагается внести поправку о том, что «на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет».

Изменения вносятся в федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Сейчас в законе установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе 65 лет. Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.

В случае принятия поправок это изменится.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в тексте.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Президент России, госслужба
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