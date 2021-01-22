Социальные сети удаляют призывы участвовать в незаконных массовых акциях - Роскомнадзор

Социальные сети на основании требования Генеральной прокуратуры и уведомлений Роскомнадзора удаляют призывы участвовать в незаконных массовых мероприятиях, сообщили в Роскомнадзоре. К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной. В соцсети продолжается наибольшая активность, появляются новые призывы, распространение которых носит, в том числе, искусственный характер, считают в ведомстве.

«Во "ВКонтакте" прекращено распространение 50% незаконной информации от общего объема выявленной, в Instagram — 17%. Видеохостинг YouTube прекратил распространение 50% выявленных призывов к подрастающему поколению участвовать в противоправных акциях», — отмечается в сообщении Роскомнадзора.

В надзорном органе пояснили, что согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях, которые вступили в силу 10 января текущего года, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.