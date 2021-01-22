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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Рустем Ахмадинуров призвал молодежь воздержаться от участия в несанкционированных митингах

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Рустем Ахмадинуров призвал молодежь воздержаться от участия в несанкционированных митингах Фото: Олег Яровиков

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров на своей странице в «Фейсбуке» 22 января призвал молодежь и их родителей «не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в несанкционированных митингах».

«По призыву главы сети региональных штабов А. Навального Леонида Волкова планируется проведение «больших митингов по всей стране» в поддержку политика. В большинстве своём митинги не разрешены властями, в том числе и в Уфе. В этой связи прошу родителей и молодёжь не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в несанкционированных митингах, — написал Рустем Ахмадинуров. — Навальный совершил мошеннические действия, за которые, возможно, получит очередной условный срок или домашний арест, а молодые ребята, участвуя в незаконных акциях, могут испортить из-за талантливого демагога и профессионального провокатора свою жизнь».

 

ИА «Башинформ»

Теги: ЕР, молодежь, митинги
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