Youtube-канал БСТ подвергся хакерской атаке из-за программы «Минправды»

В настоящее время предпринимаются меры по восстановлению видео, уточнил представитель телекомпании.

Программа телеканала БСТ «Министерство правды» от 20 января с участием председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислава Мурзагулова подверглась хакерской атаке и заблокирована на Youtube-канале телекомпании.

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