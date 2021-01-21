Youtube-канал БСТ подвергся хакерской атаке из-за программы «Минправды»
Программа телеканала БСТ «Министерство правды» от 20 января с участием председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислава Мурзагулова подверглась хакерской атаке и заблокирована на Youtube-канале телекомпании.
«Накануне мы заметили странную активность вокруг канала программы "Министерство правды " в YouTube: началось нездоровое массовое "пришествие" подписчиков. Случилось это ровно в тот день, когда в эфир вышел очередной выпуск программы — на этот раз с участием Ростислава Мурзагулова. А сегодня эти подписки начали с такой же скоростью исчезать. Зная, что YouTube очень часто в случаях такой подозрительной активности блокирует и банит каналы, мы были вынуждены на время его закрыть. Сейчас разбираемся в ситуации», — рассказал генеральный директор телеканала БСТ Рустам Зарафутдинов.
В настоящее время предпринимаются меры по восстановлению видео, уточнил представитель телекомпании.
«Эти люди, о которых шла речь в программе «Министерство правды» на БСТ, показали своё истинное лицо. Если им что-то не нравится, они действуют привычными методами – перерубить «электыр», задидосить сайт, поймать, закрыть, не дать распространяться. Но все эти усилия оказались тщетны, видео программы ещё вчера разлетелось по соцсетям и телеграм-каналам, его посмотрели сотни тысяч человек. А выпуск программы «Министерство правды» на Youtube-канале БСТ обязательно восстановит», — сказал Ростислав Мурзагулов.
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Youtube-канал БСТ подвергся хакерской атаке из-за программы «Минправды»
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