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В Башкирии программа сельской ипотеки оказалась самой успешной в России - Хабиров

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

В Башкирии программа сельской ипотеки оказалась самой успешной в России - Хабиров Фото: соцсети

В Башкирии программа сельской ипотеки оказалась самой успешной в России по числу кредитов и объему выданных денег, сообщил на своей странице в соцсетях Глава региона Радий Хабиров.

Как подчеркнул Радий Хабиров, результаты реализации сельской ипотеки в республике превзошли самые смелые прогнозы.

«В 2020 году (том самом, ковидном-кризисном) выдано 2,4 тысячи льготных ипотечных кредитов (по ставке от 0,1% для работников сельского хозяйства, до 3% годовых – для всех остальных) почти на 5 млрд рублей. Это лучший результат среди регионов, несмотря на то, что, например, в Ленинградской области и на Дальнем Востоке давали в кредит 5 млн рублей против наших 3 млн», — констатировал руководитель Башкирии и добавил, что программа оказалась «понятной и рабочей, и многие наши жители стали новоселами».
Подавляющее большинство тех, кто оформил сельскую ипотеку в республике, — молодые семьи до 35 лет с детьми. В основном, они приобрели дома с земельными участками в Уфимском, Стерлитамакском, Чишминском, Кармаскалинском, Иглинском и Янаульском районах.

«Наша задача теперь – развить инфраструктуру в этих поселках, чтобы жители могли там жить и работать комфортно», — резюмировал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Как сообщал ранее «Башинформ», с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила «сельской ипотеки».

С 1 января на первоначальный взнос можно направить средства материнского капитала.

Кроме того, гражданам не обязательно обладать правом собственности на земельный участок, на котором они планируют построить дом, достаточно договора аренды.

В федеральном бюджете на 2021 год на программу сельской ипотеки предусмотрено более 4 млрд рублей.

 

Галина Бахшиева

Теги: Радий Хабиров, сельская ипотека
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