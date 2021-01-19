Фото: соцсети Арестованного в Уфе Альберта Рахматуллина выпустили на три дня из-за смерти отца Фото: соцсети

Арестованного за повторное нарушение порядка организации без уведомления публичного мероприятия активиста Альберта Рахматуллина временно выпустили из-под ареста в связи с участием в похоронах отца. Как сообщила член СПЧ при Главе Башкирии Зульфия Гайсина, суд дал добро на освобождение активиста на три дня, приостановив арест.

Сообщается, что родители Рахматуллина одновременно заразились новым коронавирусом. Несколько дней назад отца общественника положили в реанимацию, сегодня он скончался.

Напомним, активисту движения «Стоп БашРТС» Альберту Рахматуллину назначили наказание в виде 10 суток административного ареста за причастность к сбору недовольных высокими платежами за отопление у Дома правительства в Уфе. Кировский райсуд Уфы признал его виновным в повторном нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия и назначил ему 10 суток ареста. По мнению суда, Рахматуллин организовал и провел собрание без уведомления.