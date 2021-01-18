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20 января Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров планирует озвучить свое Послание Госсобранию Башкирии 28 января

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров планирует озвучить свое Послание Госсобранию Башкирии 28 января Фото: Олег Яровиков

Традиционное ежегодное Послание Государственному Собранию – Курултаю Башкортостана и народу республики Радий Хабиров намерен озвучить 28 января. Он напомнил, что это пока рабочая версия и мероприятие может состояться в традиционном формате только при стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией и с соблюдением всех эпидемиологических требований.

«Я не хотел бы, конечно, зачитывать Послание в одиночестве, сидя перед монитором и мне хотелось бы пригласить какое-то количество людей», — сказал Радий Хабиров.
В Послании Глава Башкортостана обозначает стратегические направления развития региона на ближайшую и долгосрочную перспективы.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Послание Главы Башкортостана
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