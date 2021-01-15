Грекову предстоит превратить Уфу в притягательный для жителей России мегаполис: мнение
Консолидированное голосование депутатов уфимского горосовета за Сергея Грекова — поддержка хабировского стиля работы, жесткого и справедливого к чиновникам, внимательного к нуждам жителей республики, считает публицист, сопредседатель штаба ОНФ в РБ Шамиль Валеев.
"Разнородный по составу и избранный в сложной политической обстановке действующий созыв уфимских депутатов правильно считал знаки доверия Грекову, которое оказал Хабиров, предложив в качестве врио. Фактически на муниципальном уровне повторился сценарий президентского представления новых губернаторов в регионы. Однако как выстроится управленческая стратегия нового мэра: будет ли он «министром по делам Уфы» или «генеральным директором» башкирской столицы — зависит от самого Сергея Грекова и его формирующейся команды. В любом случае Сергей Греков стоит перед вызовом — ему придется активными действиями доказывать миллиону взыскательных уфимцев, что главное дело его жизни — не только обеспечить их комфортное и безопасного проживание, но и превратить Уфу в суперпритягательный для жителей России мегаполис", — сказал г-н Валеев.
В Уфе в ходе внеочередного 74-го заседания горсовета четвертого созыва 15 января был выбран глава администрации столицы Башкирии. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру врио сити-менеджера Сергея Грекова, предложенную главой Башкирии Радием Хабировым.