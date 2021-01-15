Грекову предстоит превратить Уфу в притягательный для жителей России мегаполис: мнение

В Уфе в ходе внеочередного 74-го заседания горсовета четвертого созыва 15 января был выбран глава администрации столицы Башкирии. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру врио сити-менеджера Сергея Грекова, предложенную главой Башкирии Радием Хабировым.

Консолидированное голосование депутатов уфимского горосовета за Сергея Грекова — поддержка хабировского стиля работы, жесткого и справедливого к чиновникам, внимательного к нуждам жителей республики, считает публицист, сопредседатель штаба ОНФ в РБ Шамиль Валеев.

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