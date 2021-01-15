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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия намерена увеличить количество нефтяных месторождений

ПОЛИТИКА

Правительство Башкортостана совместно с АО «Росгеология» создадут рабочую группу, которая позволит расширить геологическую разведку территорий для того, чтобы увеличить количество месторождений в республике. Об этом в пятницу на Гайдаровском форуме «Россия и мир после пандемии» сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Как подчеркнул Андрей Назаров, одна из точек для дальнейшего успешного развития Башкортостана – это существующая минерально-сырьевая база республики.

На сегодняшний день в Башкортостане насчитывается 1300 разведанных месторождений. Из них около 200 нефтяных, порядка 50 месторождений золота, 15 месторождений меди, 20 месторождений железа и других.

«Работа все эти годы идет неплохо. Есть и добыча, и переработка. Но при этом мы видим, что более половины территории, тем не менее, еще не разрабатывается, недостаточно исследована, — заявил Назаров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ». — Поэтому сегодня совместно с «Росгеологией» мы договорились создать рабочую группу, которая позволит нам расширить исследования и разведку для того, чтобы увеличить количество месторождений».
Разработка новых месторождений – занятие затратное, сложное и не быстрое. В среднем, на это требуется пять лет.

Для начинающих компаний пять лет без доходов – это практически нереально: недостаточно финансовых ресурсов, отметил премьер-министр республиканского правительства.

Как сообщил Андрей Назаров, в помощь таким небольшим компаниям создан проект «Магазин готовых решений».

«Мы, используя свой государственный административный ресурс, весь нулевой цикл выполняем сами, — рассказал он. — Готовим месторождение под разработку, бизнес-план, логистику, обеспечиваем энергетикой, дорогами. Даже продумываем, куда потом по логистике будет сбыт направляться, на какие территории и предприятия. По сути, это уже готовое, упакованное предприятие. Мы вывешиваем его на инвестпортале для того, чтобы любой инвестор мог ознакомиться, выбрать и приступить к реализации. Такое решение позволяет сократить этот процесс с пяти до двух-трех лет».
Благодаря такому подходу, правительство Башкортостана рассчитывает увеличить количество компаний, которые будут заниматься добычей минерально-сырьевых ископаемых.

Например, в регионе насчитывается 11 малых нефтяных компаний, которые начали разработку, добычу и переработку нефти.

На сегодняшний день уже разведанных запасов нефти в регионе насчитывается 279 млн тонн. Такие запасы дают возможность развиваться именно малым нефтяным компаниям.

«Для крупных нефтяных компаний – таких, как «Башнефть», не всегда рентабельно заниматься небольшими месторождениями, — пояснил Андрей Назаров. — Так что здесь очень большой потенциал. Это одна из точек роста развития нашего региона, и мы прилагаем большие усилия для того, чтобы дополнительно активизировать деятельность компаний в этой сфере».
Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии» проходит 14 и 15 января в Президентской академии. По традиции, форум открывает деловую повестку года в России. В 2021 году масштабное мероприятие проходит в гибридном формате – онлайн и офлайн.

Основной трек обсуждений – социальные и экономические преобразования, которые произошли в стране и в мире в результате пандемии COVID-19. Экспертные дискуссии сконцентрированы на целях национального и глобального развития и поиске практических ответов на наиболее актуальные вызовы современности. В работе форума принимают участие министры правительства РФ, члены федерального собрания, губернаторы российских регионов, крупнейшие мировые эксперты, представители иностранных государств.

 

Галина Бахшиева

Теги: Гайдаровский форум, нефть, Андрей Назаров
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