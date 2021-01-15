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15 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Три кандидата на пост мэра Уфы представлены депутатам Горсовета

ПОЛИТИКА

В окончательный список кандидатов на пост мэра Уфы вошли три участника конкурса: Сергей Греков, Артур Гафаров и Алексей Слепнев. Их представили депутатам городсвкого совета, которые 15 января примут решение о заключении контракта с одним из допущенных претендентов.

Как пояснили в пресс-службе уфимского Горсовета, последнее решение о допуске кандидатов принимала экспертная комиссия Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» и конкурсная комиссия.

Напомним, Сергей Греков сегодня является врио главы администрации столицы Башкирии, Артур Гафаров — начальником Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Уфы, Алексей Слепнев — замуправляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО».

 

ИА «Башинформ»

Теги: выборы, мэр Уфы
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