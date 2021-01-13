В Башкирии гранты на развитие государственных языков получили 38 организаций

По итогам конкурса на предоставление грантов главы Башкирии на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов республики. По информации Фонда содействия гражданскому обществу РБ, победителями стали 38 организаций.

«Среди них — 16 проектов от некоммерческих организаций, 15 проектов подготовлены муниципальными бюджетными учреждениями, 7 проектов — государственными бюджетными учреждениями.

Были заявлены проекты в сферах культуры, образования, науки, СМИ, а также башкирского языка за пределами республики», сообщили в Фонде.

География проектов-победителей представлена девятью муниципалитетами региона: 24 проекта – г. Уфа, 2 — Сибай, 2 — Ишимбайский район, по одному проекту от Давлекановского, Иглинского, Чишминского, Буздякского, Бижбулякского района и Кумертау.

В число победителей также вошли проекты из других регионов: Москвы, Челябинской, Оренбургской областей, Пермского края.

Развитие и популяризация родных языков народов республики приобретает новые современные и интересные форматы, отметили в Фонде. Среди проектов-победителей — детские анимационные видео-книги на башкирском языке «Балалар», «Вокальное талант-шоу «Яңы моң», создание короткометражных анимационных фильмов «Жемчужина Башкортостана» на языках народов Башкирии, школьной башкирской национальной театральной студии «ЖиТЕЛь», татарского театра кукол «Салават купере», мультимедийное и интерактивное мобильное приложение «СалямPRO», блог-тур «Республика» и многие другие. Реализация некоторых проектов начнется в январе текущего года.