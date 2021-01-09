В Башкирии все желающие могут бесплатно повысить свою трудовую квалификацию

Более 3000 человек из 23 регионов России бесплатно повышают квалификацию в Башкортостане. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» на базе Башгосуниверситета.

Проект «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» запустило в 2019 году Министерство науки и высшего образования РФ. Его цель — предоставить гражданам России возможность получить новые профессиональные навыки и компетенции.

В период пандемии проект стал особенно востребованным. В этом году в его реализации участвуют 50 ведущих российских вузов, в том числе Башгосуниверситет. Вуз предложил слушателям 23 образовательные программы в области психологии, социологии, цифровых технологий, геофизики, инженерно-технической сферы, педагогики, медиа, коммуникаций и многих других направлений.

Обучение по программам БашГУ проходят сейчас жители Башкортостана, Республики Крым, Московской области, Краснодарского края, Татарстана, Республики Марий Эл, Магаданской области и других регионов России.