В Башкирии будет возрождаться система вытрезвителей

Вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

«Закон наделяет субъекты страны и муниципалитеты полномочиями по созданию медицинских вытрезвителей, – прокомментировал Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – Полицейским дано право доставлять туда нетрезвых граждан. Формат работы вытрезвителей регионы должны будут определить самостоятельно. Например, они могут быть созданы на принципах государственно-частного партнерства».

По словам спикера республиканского парламента, такие учреждения необходимы, но их формат нужно всесторонне проанализировать.

«Систему вытрезвителей нужно возрождать, – считает Константин Толкачев. – При этом их деятельность должна быть выстроена таким образом, чтобы они не превращались в коммерческую лавочку, а служили главной цели – сохранению жизни и здоровья людей. По причине алкогольного опьянения в нашей стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан. В основном это люди трудоспособного возраста. Из них 8–10 тысяч человек погибают от переохлаждения. Многие становятся жертвами преступников. Вытрезвители должны помогать тем, кто из-за сильного опьянения утратил способность самостоятельно двигаться и ориентироваться в пространстве».

Правила деятельности вытрезвителей будут утверждены Правительством РФ.