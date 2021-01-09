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9 января Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

За прошедшие сутки в Башкирии не зарегистрировано новых смертей от COVID-19

ОБЩЕСТВО

По данным на 9 января новых случаев смерти от COVID-19 в Башкирии не зарегистрировано. Всего в республике зарегистрирован 20 571 случай заражения, в том числе 164 — за минувшие сутки.

Согласно данным Министерства здравоохранения РБ излечились от инфекции и выписаны из больниц ещё 55 пациентов. С начала пандемии побороть болезнь смогли 15 406 человек. На лечении остаются 5 011 больных – это на 109 больше, чем днём ранее. 699 пациентов находятся в стационарах, 4 312 переносят инфекцию в лёгкой форме и лечатся амбулаторно.

Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки в Башкирии составило 201, число выписанных пациентов с пневмонией — 210.

 

ИА «Башинформ»

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