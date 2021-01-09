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9 января Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

20,5 тысяч сотрудников администрации и городских служб Уфы изменят график работы

ОБЩЕСТВО

В Уфе принято решение о переходе работы администрации муниципалитета и городских служб, а это порядка 20,5 тысяч человек, на более раннее начало рабочего дня. Теперь муниципальные служащие будут приезжать на роботу к 8, а не к 9 часам утра как обычно. Согласно расчетам, пик транспортного потока на въезде в город со стороны аэропорта проходится на интервал с 8-10 до 8-50 часов утра. Чтобы разгрузить въезд, мэрией было принято решение сместить время работы сотрудников.

Кроме того, родители живущих за городом (в сторону аэропорта) воспитанников детских садов и учеников уфимских школ смогут привозить детей в садики и школы к 7 утра. Уже в это время детей смогут принять дежурные группы — алгоритм был отработан ещё в пандемию. В школах ученики смогут дождаться начала уроков в актовых залах или дежурных классах.

 

Сергей Николаев

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