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8 января Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На дорогах Башкирии ожидается ухудшение погодных условий

ОБЩЕСТВО

На дорогах Башкирии в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в УДХ. 9-11 января сохранится облачная погода со снегопадами, местами сильными. В отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ухудшение видимости в снеге — до 1-2 км.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская УДХ РБ: 8-927-955-11-00

 

ИА «Башинформ»

Теги: дороги, погодные условия
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