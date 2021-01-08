На дорогах Башкирии ожидается ухудшение погодных условий
На дорогах Башкирии в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в УДХ. 9-11 января сохранится облачная погода со снегопадами, местами сильными. В отдельных районах метель, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ухудшение видимости в снеге — до 1-2 км.
Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская УДХ РБ: 8-927-955-11-00
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