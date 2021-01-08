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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минздрав Башкирии представил новые данные о заболевших коронавирусом

ОБЩЕСТВО

Минздрав Башкирии представил новые данные о заболевших коронавирусом на 8 января. Согласно ежедневному отчету ведомства, за последние сутки в республике выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных в регионе достигло 20 407 человек.

В больницах сегодня находятся 699 пациентов с подтвержденным COVID-19. Из них в тяжелом состоянии 46 человек, в поддержке аппарата ИВЛ нуждаются 11 инфицированных.

Дома лечение проходят 4 203 пациента. 16 человек за сутки выписаны, всего — 15 351. Зарегистрировано два новых случая смерти от COVID-19. Всего на данный момент в списках жертв коронавируса значится 154 жителя республики.

Также в Минздраве Башкирии уточнили количество новых случаев внебольничной пневмонии – 207 за сутки. Выписаны с выздоровлением 182 человека.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Минздрав РБ, коронавирус
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