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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Бирске заработал Духовно – просветительский центр

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В октябре 2020 года на территории Свято-Троицкого кафедрального собора города Бирска было завершено строительство Духовно-Просветительского центра. АНО «Духовное благолепие» является участником программы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России). Стоимость строительства центра составила 40 млн. рублей.

Епископ Бирский и Белорецкий Спиридон рассказал Радию Хабирову, который ознакомился с работой центра в ходе своей рабочей поездки, что теперь здесь создана материально-техническая база — площадка для развития государственно-конфессиональных отношений.

По его словам, здесь будут консолидированы различные образовательные, общественные, военно-патриотические, религиозные организации Башкортостана и они совместно смогут проводить мероприятия в сфере духовно-просветительской деятельности, а также культуры и искусства, национальных отношений.

Партнерами программы являются: Бирская епархия Русской Православной Церкви, Духовное управление мусульман Башкортостана, Бирский филиал Башкирского государственного университета, центр Умникум» Бирска, городской Дворец культуры, общественно-политическая газета Бирского района «Победа».

Во время осмотра храма глава Бирской епархии рассказал, что протекает крыша собора, на ее ремонт требуется порядка 800 тысяч рублей. Радий Хабиров дал поручение проработать вопрос финансирования ремонта кровли. В планах у епархии организовать в Духовно – просветительском центре спортивный зал, куда требуются тренажеры. Вопрос финансирования приобретения спортивных тренажеров по поручению главы Башкирии также будет проработан.

Справка:

Бирская епархия Русской православной церкви образована решением Священного Синода от 29 июля 2017 г. путем выделения из состава Уфимской, Салаватской и Нефтекамской епархий. Входит в состав Башкортостанской митрополии.

Бирская епархия охватывает восток и северо-восток Башкирии, объединяет приходы, расположенные на территории 13 районов республики (Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белорецкий, Бирский, Бурзянский, Зилаирский, Иглинский, Караидельский, Мишкинский, Нуримановский, Учалинский, Хайбуллинский районы ).

В состав епархии входят 96 приходов (87 зарегистрированных и 9 без регистрации), 1 женский монастырь, 15 воскресных школ. Работает 44 клирика (39 священников и 5 диаконов).

Решением Священного Синода от 15 октября 2018 года епископом Бирским и Белорецким избран Спиридон (Морозов Дмитрий Анатольевич, 1987 г.р.).

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Бирский духовный просветительский центр
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