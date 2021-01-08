Башкирия вошла в Топ-10 регионов для отдыха на Рождество

По данным рейтинга туристического портала «ТурСтат», Башкирия вошла в Топ-10 самых любимых мест для отдыха и путешествий по России на Рождество. Традиционно список возглавили горные курорты Сочи, Московской и Ленинградской областей, за ними следуют курорты Алтая и Ставрополья, озеро Байкал, города Москва и Казань, замыкают десятку курорты Кавказа и Башкортостана. За горные курорты Сочи, где наиболее популярный — «Роза Хутор», как самые любимые для отдыха на Рождество отдали 21% голосов, за курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Яхрома) — 17%, за курорты Ленобласти (Игора, Коробицыно, Охта Парк) — 11%, за курорты Алтая (Белокуриха) — 10%, за курорты Ставрополья (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки) — 9%, за Байкал — 6%, за Москву, Казань и горные курорты Кавказа (Домбай, Приэльбрусье) — по 5% и курорты Башкирии (Банное) — 4%.Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса более десяти тысяч посетителей портала этой зимой на тему любимого места для отдыха и путешествий на Рождество.