Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.87

EUR 90.79

8 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия вошла в Топ-10 регионов для отдыха на Рождество

ОБЩЕСТВО

По данным рейтинга туристического портала «ТурСтат», Башкирия вошла в Топ-10 самых любимых мест для отдыха и путешествий по России на Рождество. Традиционно список возглавили горные курорты Сочи, Московской и Ленинградской областей, за ними следуют курорты Алтая и Ставрополья, озеро Байкал, города Москва и Казань, замыкают десятку курорты Кавказа и Башкортостана. За горные курорты Сочи, где наиболее популярный — «Роза Хутор», как самые любимые для отдыха на Рождество отдали 21% голосов, за курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Яхрома) — 17%, за курорты Ленобласти (Игора, Коробицыно, Охта Парк) — 11%, за курорты Алтая (Белокуриха) — 10%, за курорты Ставрополья (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки) — 9%, за Байкал — 6%, за Москву, Казань и горные курорты Кавказа (Домбай, Приэльбрусье) — по 5% и курорты Башкирии (Банное) — 4%.Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса более десяти тысяч посетителей портала этой зимой на тему любимого места для отдыха и путешествий на Рождество.

 

ИА «Башинформ»

Теги: туризм
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии зараженным COVID-19 на работе выдали более 1000 путевок в санатории
В 2020 году работникам, инфицированным при исполнении своих служебных обязанностей, выдали более тысячи сертификатов на оздоровление и реабилитацию в са
В Башкирии на изоляции находятся более тысячи сотрудников домов престарелых
В Башкирии в настоящее время на изоляции находятся более 6,5 тысяч получателей соцуслуг и более тысячи сотрудников. Об этом сообщила министр семьи, труда
В Башкирии за сутки произошло десять пожаров, в огне погибли два человека
В Башкирии с 6 на 7 января 2021 года произошло 10 техногенных пожаров в которых погибли два человека. 7 января 2021 года в 01:39 в Главное управление М
В Уфе выросла стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
С января 2021 года стоимость проезда в электротранспорте Уфы за наличный расчет, в том числе при оплате банковской картой, увеличилась с 20 до 22 рублей
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть