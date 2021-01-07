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В Уфе в рамках проекта «Видеопаспорт» в семьи утроены 110 воспитанников детских домов

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе в рамках проекта «Видеопаспорт» в семьи утроены 110 воспитанников детских домов Фото: администрация Уфы

В Уфе в рамках федерального проекта «Видеопаспорт» 110 воспитанников детских домов были устроены в семьи. Всего за пять лет сотрудничества Управления по опеке и попечительству администрации Уфы с общероссийской мультимедийной информационно-поисковой системой для усыновителей «Видеопаспорт» было снято 176 детей. 25 сюжетов были показаны телеканала «Россия-1» в тематической рубрике программы «Когда все дома».

По данным пресс-службы уфимской мэрии, на днях в Уфе прошли очередные съемки телевизионной команды телеканала «Россия-1» во главе с ведущей рубрики «У вас будет ребенок» Еленой Кизяковой. Всего было отснято 13 видеороликов о детях-сиротах, воспитывающихся в учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центре содействия семейному воспитанию им. Ш. Худайбердина и Центре содействия семейному воспитанию Уфы.

Следует отметить, что Уфа – единственный город, с кем сотрудничает данный проект. Это федеральная общероссийская мультимедийная информационно-поисковая система для потенциальных усыновителей. На официальном сайте videopassport.ru и в рубрике «У вас будет ребенок» передачи «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» транслируются видеоролики о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которым нужна семья.

Главная задача видеосъемок – показать ребенка таким, какой он есть – с талантами, особенностями и мечтами. Благодаря видеосюжетам потенциальные родители имеют возможность узнать о ребенке не только по фотографии, но и со слов воспитателей, врачей, психологов, увидеть, как ребенок играет, занимается.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дети-сироты
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