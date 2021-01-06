Епископ Салаватский и Кумертауский Николай накануне Рождества посетил роддом Салавата

Фото: Салаватская епархия РПЦ



Фото: Салаватская епархия РПЦ

Сегодня, 6 января, в Рождественский сочельник, в преддверии Рождества Христова, епископ Салаватский и Кумертауский Николай посетил детский круглосуточный стационар и родильный дом города Салавата. В детском круглосуточном стационаре он побывал в палатах с сорока маленькими пациентами, некоторые из которых находятся на лечении в сопровождении своих родителей. Преосвященнейший Николай пообщался с детишками, их мамами, поздравил с новогодними праздниками и грядущим Рождеством, преподнёс подарки маленьким пациентам.

В родильном доме городской больницы епископ Николай поздравил мам и будущих мам с предстоящим праздником и рождением малышей, преподнёс подарки. В этот день появления на свет своих малышей ждут двадцать две роженицы. В ходе праздничного визита епископ Николай осмотрел помещения, выделенные администрацией городской больницы Салавата под молитвенные комнаты, и запланировал передачу икон и церковной утвари священнику Александру Загирову для больничных молитвенных комнат, дал указания по их оформлению, а также по организации их работы.

Последней точкой маршрута в этот день стало инфекционное отделение городской больницы №2 Салавата, где Владыка пообщался с персоналом и преподнес бытовую технику для нужд отделения.

Необходимо отметить, что посещение и поздравление с Великими и двунадесятыми церковными праздниками подопечных социальных учреждений, расположенных на канонической территории Салаватской епархии, уже многие годы является доброй традицией епархии.

Контроль за работой по окормлению больниц, ПНИ, ПНД, домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов, детских домов на территории Салаватской епархии и её корректировка — одна из характерных черт владыки Николая.