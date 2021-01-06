Фото: marpravda.ru Марийцы Башкирии отметят праздник овечьей ноги Шорыкйол Фото: marpravda.ru

С 7 по 14 января марийцы отмечают Шорыкйол — праздник овечьей ноги. По информации председателя Региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий» Виталия Ялаева, республиканский праздник в этом году состоится 9 января в деревне Василово Калтасинского района.

Обязательной частью праздника Шорыкйол является шествие ряженых во главе со «стариком» и «старухой». Эти персонажи – предвестники будущего. Ряженые проводили своеобразную проверку домохозяйств, особое внимание обращали на выполнение и соблюдение утвержденных предками норм и правил семейной и хозяйственной жизни. Хозяева дома стараются встретить ряженых как можно лучше.

К этому празднику был приурочен ряд примет и поверий. Серьезное значение марийцы придавали различным гаданиям. В основном они были связаны с предсказанием судьбы. В первый день праздника девушки ходили по домам, обязательно заходили в овчарни и дергали овец за ноги. Этот ритуал должен был обеспечить плодородие и благополучие в доме.

По данным Виталия Ялаева, в Башкирии сейчас проживает более 103 тысяч марийцев — на территориях Мишкинского, Калтасинского, Краснокамского, Бирского, Янаульского, Балтачевского, Шаранского и Дюртюлинского районов.