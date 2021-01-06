Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.87

EUR 90.79

6 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Марийцы Башкирии отметят праздник овечьей ноги Шорыкйол

ОБЩЕСТВО
Фото: marpravda.ru

Марийцы Башкирии отметят праздник овечьей ноги Шорыкйол Фото: marpravda.ru

С 7 по 14 января марийцы отмечают Шорыкйол — праздник овечьей ноги. По информации председателя Региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий» Виталия Ялаева, республиканский праздник в этом году состоится 9 января в деревне Василово Калтасинского района.

Обязательной частью праздника Шорыкйол является шествие ряженых во главе со «стариком» и «старухой». Эти персонажи – предвестники будущего. Ряженые проводили своеобразную проверку домохозяйств, особое внимание обращали на выполнение и соблюдение утвержденных предками норм и правил семейной и хозяйственной жизни. Хозяева дома стараются встретить ряженых как можно лучше.

К этому празднику был приурочен ряд примет и поверий. Серьезное значение марийцы придавали различным гаданиям. В основном они были связаны с предсказанием судьбы. В первый день праздника девушки ходили по домам, обязательно заходили в овчарни и дергали овец за ноги. Этот ритуал должен был обеспечить плодородие и благополучие в доме.

По данным Виталия Ялаева, в Башкирии сейчас проживает более 103 тысяч марийцев — на территориях Мишкинского, Калтасинского, Краснокамского, Бирского, Янаульского, Балтачевского, Шаранского и Дюртюлинского районов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: шорыкйол, праздник, марийцы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии неизвестный благотворитель перечислил на лекарство от СМА более 90 млн рублей
В Башкирии неизвестный благотворитель в канун Нового года помог закрыть сбор на лекарство против спинальной мышечной атрофии для Амиры Мустафиной. Сообщ
В России утвердили программу госгарантий на оказание бесплатной медпомощи
В России утвердили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Правительство России продлило беззаявительный порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ
Гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которы
Что происходит со счетами за отопление в Башкирии? Семь главных вопросов
﻿В первых числах января 2021 года тысячи жителей республики получили декабрьские счета за квартплату и неприятно удивились – плата за отопление выросла,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть