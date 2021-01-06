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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров отмечает рождество в уфимском храме

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

Радий Хабиров отмечает рождество в уфимском храме Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в соцсетях фотографиями из кафедрального собора Уфы — храма Рождества Богородицы, где проходит рождественские богослужения.

«Наша большая семья, как и большая часть в нашей республике — многонациональная и многоконфессиональная. И, конечно же, мы стараемся разделять ценности и взгляды каждого. Желаю, чтобы во всех семьях сохранялись любовь и взаимопонимание. Всем мира и добра», — поздравил он жителей Башкирии.

 

ИА «Башинформ»

Теги: рождество, Радий Хабиров
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