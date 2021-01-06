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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Башкирии приглашают на гастрономический фестиваль «Бирские пельмени»

ОБЩЕСТВО

Жителей Башкирии приглашают на гастрономический фестиваль «Бирские пельмени». Он состоится 9 января на Октябрьской площади города Бирска. На фестивале будут представлены старые добрые кулинарные традиции и достижения местных производителей продуктов питания. Все гости смогут принять участие в дегустации вкусных и качественных блюд, а также весело провести время за играми и конкурсами.

Фестиваль «Бирские пельмени», посвященный вкусному бренду города, проводится в Бирске уже второй раз. Впервые он проходил в феврале прошлого года и привлек внимание более тысячи горожан и туристов.

Начало фестиваля в 11 часов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: фестивали, Бирск
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