Жителей Башкирии приглашают на гастрономический фестиваль «Бирские пельмени». Он состоится 9 января на Октябрьской площади города Бирска. На фестивале будут представлены старые добрые кулинарные традиции и достижения местных производителей продуктов питания. Все гости смогут принять участие в дегустации вкусных и качественных блюд, а также весело провести время за играми и конкурсами.

Фестиваль «Бирские пельмени», посвященный вкусному бренду города, проводится в Бирске уже второй раз. Впервые он проходил в феврале прошлого года и привлек внимание более тысячи горожан и туристов.

Начало фестиваля в 11 часов.