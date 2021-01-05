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5 января Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за сутки выявили 168 новых случаев заражения Сovid-19, два человека умерли

ОБЩЕСТВО

По данным на 5 января 2021 в Башкирии зарегистрировано 168 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Внебольничной пневмонией заболели 254 человека.

За сутки умерли два человека. Общее число умерших от осложнений COVID-19 достигло 149 человек.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 51 человек, на аппарате искусственной вентиляции легких — 11 человек.

В больницах республики лечатся 749 человек, за сутки выписались 87 человек. Болезнь в легкой форме переносят 3731 человек, они получают лечение дома.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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