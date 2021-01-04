Победа конно-санного экипажа из Дюртюлей завершила новогодний фестиваль в Уфе Terra Zima

Фото: Олег Яровиков















Фото: Олег Яровиков

В столице Башкирии завершился новогодний фестиваль Terra Zima. Последним развлечение для уфимцев и соревнованием для участников стал парад конно-санных экипажей. Пять организаций представили девять экипажей. Жюри оценивало их в четырех номинациях: «Самый задорный экипаж», «Самая красивая упряжка», «Самая оригинальная презентация» и «Лучшее оформление саней».

Как сообщили в пресс-службе уфимской мэрии, главный приз — 100 тысяч рублей — выиграли представители города Дюртюли. Победители номинаций получили по 10 тысяч рублей.