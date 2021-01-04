Фото: Валерий Шахов В Башкирии продолжает действовать «сухой закон» Фото: Валерий Шахов

На территории Башкирии продолжают действовать ограничения по продаже спиртных напитков. 4 января в магазина реализация алкогольной продукции законодательно разрешена только с 10 до 14 часов. Действие «сухого закона» в республике также продлится 5 и 6 января. Напомним, что данные ограничения не касаются кафе и ресторанов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в первый день «сухого закона» в Уфе зафиксированы нарушения закона. В одном из магазинов микрорайона Нижегородка покупателю продали бутылку водки.