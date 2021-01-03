При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону в службу МЧС – 01, с мобильного 101. Единый номер вызова экстренных служб – 112. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99.

По прогнозу Башгидромета в республике прогнозируется местами небольшой снег, ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9°, -14°, днем -7° , -12°, местами до -17°.

Главное управление МЧС по Республике Башкортостан предупреждает жителей, что 3 января ожидается местами гололёд, на отдельных участках дорог гололедица.

МЧС по Башкирии предупреждает о гололёде и гололедице Фото: автор

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