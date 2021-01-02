Фото: соцсети / Эльза Маулимшина Снесенный столетний дом в Уфе стал главной архитектурной утратой 2020 года - урбанист Фото: соцсети / Эльза Маулимшина

Блогер-урбанист Илья Варламов составил рейтинг архитектурных утрат страны 2020 года. По его мнению, вековой дом на улице Октябрьской революции, 72/2 в Уфе является главной архитектурной потерей и занимает первое место в печальном списке.

Напомним, памятник архитектуры снесли еще в ноябре 2020 года. Дом с резными наличниками не имел статуса «объекта культурного наследия» и был внесен в список аварийных домов.

«﻿В городе идёт реконструкция улицы Октябрьской революции. Её, кстати, сделают пешеходной – и это хорошо. Но при этом мы теряем вот такие уникальные дома – и это плохо. Рядом есть и другие старинные дома – их признали выявленными объектами культурного наследия. А вот дому 72/2 не повезло: его внесли в список аварийных. Когда-то здесь располагались купеческие продуктовые склады, ну а сейчас власти посчитали, что от дома проще избавиться, чем вкладывать деньги и находить ему новое применение», — прокомментировал блогер.

Общественники отмечали, что в доме под номером 72/2 были лабазы (торговые или складские помещения) сначала купца Арсентия Кондратьева, позже — Василия Поносова. А бывший жилец дома рассказал корреспонденту агентства «Башинформ» про сокровища снесенного дома на улице Октябрьской революции. Подробнее читайте в материале ﻿.

На втором месте рейтинга утрат расположилось промышленное здание общества «Астраханский холодильник» в Москве, на третьем — ﻿киноцентр на Красной Пресне в Москве, на четвертом — ﻿водонапорная башня станции Москва-Товарная-Смоленская. Также вошли в список бывший барак для рабочих канатной фабрики Гота в Санкт-Петербурге, Дом культуры села Паша, СКК «Петербургский», дореволюционное здание школы в Казани, конструктивистский жилмассив «Русаковский» в Москве, стадион «Монолит» в Волгограде.

Исторический центр Уфы теряет свой облик и становится неинтересен, считают общественники. ﻿В частности, по мнению члена СПЧ при главе Башкирии Кристины Абрамичевой﻿, улица Большая Казанская (дореволюционное название) должна быть сохранена в том виде, как есть сейчас, без «прореживания», ведь тогда просто не будет общего архитектурного ансамбля, на котором можно развивать туристическую зону.

Член СПЧ при главе Башкирии, юрист и градозащитница Эльза Маулимшина отмечала, что еще не все деревянные дома по улице Октябрьской революции успели поставить на госохрану. ﻿«До последнего времени порядка 14 домов ещё не под охраной, из них шесть вообще не имеют никакой защиты от сноса. Возможно, введение моратория на снос домов по всей улице Октябрьской революции спасло бы положение», — прокомментировала Эльза Маулимшина.

Как писал﻿ «Башинформ», согласно концепции развития Уфы к 2024 году, улица Октябрьской революции может стать пешеходной. Перевод улицы в пешеходную планируют сопровождать реставрацией исторических объектов, а также использованием прилегающих дворов в качестве цепочки точек притяжения — малых театральных площадок, творческих пространств, открытых лекториев.