Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.87

EUR 90.79

2 января Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Снесенный столетний дом в Уфе стал главной архитектурной утратой 2020 года - урбанист

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети / Эльза Маулимшина

Снесенный столетний дом в Уфе стал главной архитектурной утратой 2020 года - урбанист Фото: соцсети / Эльза Маулимшина

Блогер-урбанист Илья Варламов составил рейтинг архитектурных утрат страны 2020 года. По его мнению, вековой дом на улице Октябрьской революции, 72/2 в Уфе является главной архитектурной потерей и занимает первое место в печальном списке.

Напомним, памятник архитектуры снесли еще в ноябре 2020 года. Дом с резными наличниками не имел статуса «объекта культурного наследия» и был внесен в список аварийных домов.

«﻿В городе идёт реконструкция улицы Октябрьской революции. Её, кстати, сделают пешеходной – и это хорошо. Но при этом мы теряем вот такие уникальные дома – и это плохо. Рядом есть и другие старинные дома – их признали выявленными объектами культурного наследия. А вот дому 72/2 не повезло: его внесли в список аварийных. Когда-то здесь располагались купеческие продуктовые склады, ну а сейчас власти посчитали, что от дома проще избавиться, чем вкладывать деньги и находить ему новое применение», — прокомментировал блогер.
Общественники отмечали, что в доме под номером 72/2 были лабазы (торговые или складские помещения) сначала купца Арсентия Кондратьева, позже — Василия Поносова. А бывший жилец дома рассказал корреспонденту агентства «Башинформ» про сокровища снесенного дома на улице Октябрьской революции. Подробнее читайте в материале﻿.

На втором месте рейтинга утрат расположилось промышленное здание общества «Астраханский холодильник» в Москве, на третьем — ﻿киноцентр на Красной Пресне в Москве, на четвертом — ﻿водонапорная башня станции Москва-Товарная-Смоленская. Также вошли в список бывший барак для рабочих канатной фабрики Гота в Санкт-Петербурге, Дом культуры села Паша, СКК «Петербургский», дореволюционное здание школы в Казани, конструктивистский жилмассив «Русаковский» в Москве, стадион «Монолит» в Волгограде.

Исторический центр Уфы теряет свой облик и становится неинтересен, считают общественники. ﻿В частности, по мнению члена СПЧ при главе Башкирии Кристины Абрамичевой﻿, улица Большая Казанская (дореволюционное название) должна быть сохранена в том виде, как есть сейчас, без «прореживания», ведь тогда просто не будет общего архитектурного ансамбля, на котором можно развивать туристическую зону.

Член СПЧ при главе Башкирии, юрист и градозащитница Эльза Маулимшина отмечала, что еще не все деревянные дома по улице Октябрьской революции успели поставить на госохрану. ﻿«До последнего времени порядка 14 домов ещё не под охраной, из них шесть вообще не имеют никакой защиты от сноса. Возможно, введение моратория на снос домов по всей улице Октябрьской революции спасло бы положение», — прокомментировала Эльза Маулимшина.

Как писал﻿ «Башинформ», согласно концепции развития Уфы к 2024 году, улица Октябрьской революции может стать пешеходной. Перевод улицы в пешеходную планируют сопровождать реставрацией исторических объектов, а также использованием прилегающих дворов в качестве цепочки точек притяжения — малых театральных площадок, творческих пространств, открытых лекториев.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Туймазах неизвестный напал с ножом на девушку
В Туймазах неизвестный напал с ножом на девушку. Инцидент случился сегодня возле магазина на улице Чехова, 8. С ножевым ранением постравдшую увезли в
Антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии
В первый день Нового года антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии. Напомним, колл-центр был создан 16 ноября для опе
«Негативные последствия»: журналист из Уфы честно рассказал о самочувствии после вакцинаци
«Башинформ» продолжает публиковать серию материалов о самочувствии журналиста Рафаэля Хакимова, который 29 декабря 2020 года первым среди представителей
В Башкирии в новогоднюю ночь родились 15 малышей
В первые часы нового года в родильных домах Башкортостана на свет появилось 15 малышей. С полуночи до шести часов утра родились 6 мальчиков и 9 девочек.
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть