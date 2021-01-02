Фото: сайт Уфимского планетария Жители Башкирии в новогодние каникулы увидят в небе яркий звездопад Фото: сайт Уфимского планетария

Жители Башкирии в январе этого года смогут увидеть звездопад. По данным Уфимского планетария, ночью можно будет наблюдать пик активности метеорного потока Квадрантиды. Увидеть их можно в северо-восточной части небосклона.

«Начало каждого Нового года знаменуется «салютом» метеорного потока Квадрантиды, который длится с 27 декабря по 10 января. Максимум действия Квадрантид в этом году приходится на 4 января. И в максимуме насчитывается до 120 метеоров в час! Это один из самых обильных метеорных потоков. По обильности Квадрантиды можно ставить в один ряд с такими потоками-гигантами, как Геминиды (действуют в декабре) и знаменитые Персеиды (в августе)», — отметили в Уфимском планетарии.

﻿Специалисты сообщили, что наблюдать Квадрантиды лучше всего после двух часов ночи 4 января и до рассвета, когда радиант [область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров — прим. ред.] потока поднимается на достаточную высоту над горизонтом и будет продолжать подниматься до самого утра.

«В этом году наблюдению помешает Луна. Убывающая луна в возрасте 19 дней взойдет в половине одиннадцатого ночи и будет видна до самого рассвета, не позволяя увидеть более слабые метеоры», — сообщили в планетарии.

Наблюдателям лучше смотреть в северо-восточную область неба. Максимальная активность потока непродолжительная – несколько часов.