Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.87

EUR 90.79

2 января Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии изготовили и развесили более 3000 кормушек для птиц

ОБЩЕСТВО

Сегодня, 2 января, в республике прошла акция по изготовлению кормушек для птиц. Мероприятия проходили в очном режиме.

Всего по республике в акции приняли участие 5056 детей с родителями, изготовлено и развешено 3017 кормушек в муниципальных районах и городах республики. Жители целыми семьями собрались, чтобы покормить птиц в эти зимние дни.

На площадках по изготовлению кормушек также прошли награждения победителей и призёров природоохранных мероприятий по итогам 2020 года. Организаторами выступили министерство образования и науки Башкирии совместно с министерством природопользования и экологии республики.

Мероприятия сопровождались развлекательной программой: участники играли в ﻿игры, разгадывали загадки, получали призы от Деда Мороза и участвовали в спортивных мероприятиях.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Туймазах неизвестный напал с ножом на девушку
В Туймазах неизвестный напал с ножом на девушку. Инцидент случился сегодня возле магазина на улице Чехова, 8. С ножевым ранением постравдшую увезли в
Антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии
В первый день Нового года антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии. Напомним, колл-центр был создан 16 ноября для опе
«Негативные последствия»: журналист из Уфы честно рассказал о самочувствии после вакцинаци
«Башинформ» продолжает публиковать серию материалов о самочувствии журналиста Рафаэля Хакимова, который 29 декабря 2020 года первым среди представителей
В Башкирии в новогоднюю ночь родились 15 малышей
В первые часы нового года в родильных домах Башкортостана на свет появилось 15 малышей. С полуночи до шести часов утра родились 6 мальчиков и 9 девочек.
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть