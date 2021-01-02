В Башкирии изготовили и развесили более 3000 кормушек для птиц
Сегодня, 2 января, в республике прошла акция по изготовлению кормушек для птиц. Мероприятия проходили в очном режиме.
Всего по республике в акции приняли участие 5056 детей с родителями, изготовлено и развешено 3017 кормушек в муниципальных районах и городах республики. Жители целыми семьями собрались, чтобы покормить птиц в эти зимние дни.
На площадках по изготовлению кормушек также прошли награждения победителей и призёров природоохранных мероприятий по итогам 2020 года. Организаторами выступили министерство образования и науки Башкирии совместно с министерством природопользования и экологии республики.
Мероприятия сопровождались развлекательной программой: участники играли в игры, разгадывали загадки, получали призы от Деда Мороза и участвовали в спортивных мероприятиях.