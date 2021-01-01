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Год активного долголетия: в Общественной палате Башкирии занялись профилактикой деменции

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Год активного долголетия: в Общественной палате Башкирии занялись профилактикой деменции Фото: ИА «Башинформ»

В год активного долголетия, объявленного в Башкирии в 2021 году, заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова призывает обратить внимание к профилактике возрастных изменений у людей старше 55 лет.

Она впервые выпустила пособие для центров по работе с людьми «серебряного возраста» по профилактике возрастных изменений, включая деменцию, и социальной адаптации людей, выходящих на пенсию. Желающие представители таких центров могут обратиться за консультацией к Кристине Недорезовой.

По мнению автора пособия причины деменции — это одиночество, депрессия и снижение контактов. Возникают на фоне выхода на пенсию и «выпадению из общества».

Самоизоляция на фоне пандемии людей 65+ усугубляет состояние одиночества и депрессии, считает Кристина Недорезова. Она предлагает использовать ее центр как постковидное пространство для пожилых людей после того, как для них закончится режим самоизоляции. Планируется организовать реабилитационные занятия лечебной физической культурой и дыхательной гимнастикой, а также оказывать услуги психологической поддержки. Для малоимущих, инвалидов, ветеранов Великой отечественной войны в возрасте старше 55 лет эти услуги будут предоставлены бесплатно.

Отметим, что до самоизоляции пожилых центр развивал их физическую, мозговую, культурную и художественной активность. Здесь они получали базовые знания для умственного здоровья. Зампред ОПРБ приводит в книге актуальность и масштабы проблемы деменции.

﻿«В последние годы в регионе и в России целом наблюдается устойчивая тенденция всё большего старения населения.В Башкирии растет количество пенсионеров. Согласно официальным данным, в республике проживает 1 186 000 человек, получающих пенсию. Это на 17 500 людей больше, чем годом ранее. В Уфе более 300 тысяч пенсионеров, и количество постоянно растет, каждый 4-й житель Уфы — пенсионер, — говорит общественница, руководитель культурно-досугового центра по профилактике деменции. — Государство на содержание одного больного деменцией тратит более 1200 рублей в день за койко-место в больнице. 1226 рублей — стоимость бесплатных лекарств в месяц для больного. Столько же на одного человека, находящегося в доме престарелых. С учетом продолжительной жизни дементного больного до 10 лет, затраты на его содержание выливаются в огромные суммы. Нагрузка ложится не только на фонд социального страхования, но и на плечи его родных и близких».
В ближайшее время Кристина Недорезова планирует зарегистрировать патент на свою программу. В составе Общественной палаты РБ она планирует заниматься популяризацией культуры заботы о старшем поколении, внедрением различных социальных программ для людей зрелого возраста, вовлечением в социальную жизнь пенсионеров, привлечением внимания государства и общества к проблемам пожилых, а также одиноких или брошенных граждан, содействие в решении этих проблем.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Общественная палата РБ
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