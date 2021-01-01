Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии зафиксированы еще три смерти от COVID-19: число жертв увеличилось до 145 Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за минувшие сутки зафиксированы еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 145.

По данным республиканского оперштаба на 1 января, вирусом заразились еще 170 жителей. Общее число инфицированных достигло 19 234.

На лечении остаются 3 936 человек: 749 – в стационарах. 3 187 человек переносят болезнь в лёгкой форме, находясь на амбулаторном лечении.