Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ В Башкирии заработает еще один пансионат для пожилых и инвалидов на основе ГЧП Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

В Башкирии заработает еще один пансионат для пожилых и инвалидов на основе государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата стационарного обслуживания подписали в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Для республики это третий по счёту проект, функционирующий на условиях ГЧП.

Негосударственный пансионат будет размещен в деревне Татарский Саскуль Гафурийского района, а его отделение милосердия — в селе Табынское на территории этого же муниципального района. Концессионером выступает АНО Центр социального обслуживания населения «Родник добра».

Аналогичные проекты доказали свою жизнеспособность. Частные пансионаты работают в селе Ирсаево Мишкинского района (концессионер — ООО Центр социального обслуживания населения «Семья») и в селе Шарипово Кушнаренковского района (концессионер — АНО Центр социального обслуживания населения «Доверие-К»).