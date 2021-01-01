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В Башкирии заработает еще один пансионат для пожилых и инвалидов на основе ГЧП

ОБЩЕСТВО
Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

В Башкирии заработает еще один пансионат для пожилых и инвалидов на основе ГЧП Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

В Башкирии заработает еще один пансионат для пожилых и инвалидов на основе государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата стационарного обслуживания подписали в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Для республики это третий по счёту проект, функционирующий на условиях ГЧП.

Негосударственный пансионат будет размещен в деревне Татарский Саскуль Гафурийского района, а его отделение милосердия — в селе Табынское на территории этого же муниципального района. Концессионером выступает АНО Центр социального обслуживания населения «Родник добра».

Аналогичные проекты доказали свою жизнеспособность. Частные пансионаты работают в селе Ирсаево Мишкинского района (концессионер — ООО Центр социального обслуживания населения «Семья») и в селе Шарипово Кушнаренковского района (концессионер — АНО Центр социального обслуживания населения «Доверие-К»).

 

ИА «Башинформ»

Теги: пансионат, пожилые
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