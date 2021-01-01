В Башкирии новый 2021 год начался умеренно морозной погодой
В Башкирии новый 2021 год начался умеренно морозной погодой Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии новый 2021 год начался умеренно морозной погодой.
По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 1 января на территории республики местами ожидается небольшой снег. В отдельных районах прогнозируется изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.
Температура воздуха минувшей ночью опускалась до -11,-16°, местами -20,-25 градусов.
Днем будет -7,-12°, местами до -15 градусов.