В Башкирии новый 2021 год начался умеренно морозной погодой.

По прогнозу республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 1 января на территории республики местами ожидается небольшой снег. В отдельных районах прогнозируется изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

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