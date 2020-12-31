Фото: ИА «Башинформ» Чего боялись врачи уфимского роддома при поступлении первых COVID-беременных Фото: ИА «Башинформ»

В Демском районе Уфы врачи ковид-роддома в первую волну коронавируса больше всего боялись истерик со стороны беременных, заразившихся инфекцией. Об этом в интервью с журналистом информационного агентства «Башинформ» сообщила заведующая родильным отделением дёмского ковид-госпиталя Дина Абсалямова.

«Женская выносливость не имеет границ, я каждый раз в этом убеждаюсь. Хоть и говорят, что женщины бывают сверхэмоциональными, на самом деле, я удивляюсь, насколько они терпеливы. Мы, честно говоря, боялись именно истерик, в первое время. Мы боялись, что женщины будут плакать и страдать, что они отдельно, а дети отдельно. Что с первых секунд жизни младенца не смогут приложить его к груди — это же так сейчас позиционируется, якобы сразу нужно приложить, иначе потом не будет молока. Мы переживали, что будут такие атаки. Со временем начали понимать всю эту коронавирусную психологию, — рассказала Дина Абсалямова. – Да, они плачут, но с каким-то таким женским терпением».

По словам врача, психологический настрой у беременной женщины и родившей отличаются.

«У беременных страх за своего ребенка настолько велик, что она согласна и лежать, и получать лечение, лишь бы все у нее и малыша было хорошо. Когда она родила, то уже другой человек: о себе уже не думает, готова хоть с каким процентом повреждения легких уйти, тем более, если ребеночка выписывают раньше ее, — отметила собеседница. – Мы тоже стараемся подгадать: если есть возможность задержать ребенка, чтобы выписать вместе с поправившейся мамочкой, то мы задерживаем. Потому что маме очень сложно лежать, получать лечение и не проситься домой к малышу. И семья звонит, переживает, как они справятся без мамочки. Не все родственники говорят: «Ты там лечись, поправляйся, а мы тут как-то сами справимся».

Согласно статистическим данным, ковид-роддом в Демском районе принял с начала пандемии почти 900 пациенток.

«В апреле и в середине мая фиксировались единичные случаи коронавируса – около десяти. В мае – резкий наплыв. По родам – 428 родоразрешений, из них 280 кесаревых сечений (52 процента от всех родов). Несколько случаев мертворождений, когда плод умер внутриутробно и женщины уже поступали с этим диагнозом. Зафиксировано, что процент мертворождений выше, когда при ковиде женщины поздно обращались за медпомощью – на 2-3 неделе болезни. То есть они лежали дома с температурой, занимались самолечением. С начала пандемии 14 женщин прошли через реанимацию. Внутриутробных заражений детей ковидом не было», — сообщила данные статистики врач.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с акушером-гинекологом в материале «Врач COVID-роддома Уфы: Красная зона пропитана инфекцией, мать до выписки малыша не видит».﻿