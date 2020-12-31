Фото: ОНФ В Белебее открылся бесплатный каток Фото: ОНФ

В одном из микрорайонов Белебея на территории спортивной площадки школы №17 появился каток. С просьбой об обустройстве ледовой площади для детей к общественникам обратились местные жители. Каток открыли в рамках акции «Новогоднее чудо».

Представители Народного фронта залили лед в преддверии Нового года. Теперь ребятам есть, где играть в хоккей, осваивать азы фигурного катания или просто с пользой проводить время. Активисты ОНФ возьмут на себя содержание катка в надлежащем состоянии.

«Школа №17 находится в центре одного из крупнейших по количеству жителей городских микрорайонов. Когда -то здесь был каток, но в последние годы он не заливался. Мы решили возобновить традиции. Нашу инициативу поддержали администрация Белебеевского района и местное отделение партии «Единая Россия». В период новогодних каникул необходимо привлекать детей к активным видам отдыха и спорту. Это положительно скажется на здоровье и на улучшении эпидемиологической ситуации», — отметил член регионального штаба ОНФ в Башкирии Мурад Шафиков.