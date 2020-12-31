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31 декабря Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 19 тысяч человек

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане за сутки коронавирус лабораторно подтвердили у 167 человек. Общее число инфицированных достигло 19 064, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Башкирии.

По данным на 31 декабря, за последние сутки выздоровело 204 пациента, с начала эпидемии – 15 093. На лечении остаются 3 829 человек: 783 – в стационарах, 3 046 переносят болезнь в лёгкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

Количество летальных случаев от COVID-19 увеличилось на четыре. С начала пандемии в списке умерших от коронавируса значатся 142 человека.

 

ИА «Башинформ»

Теги: статистика
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