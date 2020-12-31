Глава Башкирии внес очередные изменения в Указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в Указ о режиме повышенной готовности на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

﻿Согласно указу, продлен режим самоизоляции для жителей Башкирии старше 65 лет. Сидеть дома придется до 14 января. Для социальных объектов самоизоляция продлена до 28 февраля.

Прибывшие из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в том числе транзитом через другие субъекты России, должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней. Ограничения не распространяются на членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку.

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.