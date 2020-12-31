Глава Башкирии внес очередные изменения в Указ о режиме повышенной готовности
Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в Указ о режиме повышенной готовности на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, продлен режим самоизоляции для жителей Башкирии старше 65 лет. Сидеть дома придется до 14 января. Для социальных объектов самоизоляция продлена до 28 февраля.
Прибывшие из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в том числе транзитом через другие субъекты России, должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней. Ограничения не распространяются на членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку.
Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.