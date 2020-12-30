Как правильно начать «новую» жизнь: советы тренера по фитнесу

Как плавно войти в новый 2021 год и начать «новую» жизнь? Как не потерять форму за длинные каникулы и не набрать лишние килограммы?

Тренер по фитнесу Вероника Петрова раскрыла несколько секретов того, как плавно менять свои привычки.

«Я не люблю, когда люди начинают изменения с понедельника, с 1 января, срочно худеют к 8 марта. Как правило, это ничем хорошим не заканчивается. Но это не значит, что спортом заниматься не надо. Надо, но к этому вопросу следует подойти серьезно, а не просто перелистнуть календарь и сказать себе: "так, сегодня 1 января, мне надо в спортзал"», — говорит Вероника Петрова.

Первые шаги

Во-первых, не нужно себя бросать в жесткий спорт, где надо браться сразу за гантели и штанги.

В первую очередь, стоит выбрать спортзал, желательно, чтобы он был удобен для посещения: располагался рядом с работой или домом. Найти тренера по душе, чтобы занятия нравились и подходили, чтобы была мотивация ходить. Надо сказать, что больших физических нагрузок с первого дня занятий быть не должно.

На первом пробном занятии стоит прислушаться к себе: ничего не насторожило? Все нравится? Если тренер симпатизирует, занятие проходит легко и видите результат, тогда продолжаете заниматься — все идет хорошо.

Как мотивировать себя?

Главное, чтобы мотивация исходила не от тренера и не от окружающих. Она должна быть своя: решение проблем со здоровьем, избавление от лишнего веса, с которым не справится в одиночку, обретение красивой рельефной фигуры. Мотивацию надо подогревать, благодарить себя: например, за успехи купить новую одежду или съесть десерт.

Как не переедать?

В праздники желательно не зацикливаться на еде, а питаться как обычно: завтракать, обедать, ужинать.

В новогоднюю ночь на столе объем еды должен соответствовать количеству человек за столом. Если два человека будут встречать Новый год — не должно быть 10 салатов, три вторых и т.д. Салаты могут быть порционные.

Не стоит готовить много, чтобы еда застаивалась в холодильнике. Если все же осталась, следует поступать так: например, на завтрак пожарили яичницу, положили в тарелку ложку салата. На обед — суп, второе, к чаю достали новогодний десерт — один кусочек! Это будет лучшей альтернативой, чем съесть все и сразу.

Не стоит ходить голодными в гости, садится голодными за стол, это будет провоцировать переедание.

Так как еды много, нам захочется ее съесть — человек в таком состоянии ест быстро.

Не следует засиживаться за столом: как только прошел основной прием пищи, нужно встать и походить, поучаствовать в конкурсах — таким образом мы меньше еды успеем закинуть себе в рот.

За столом мысленно разделите тарелку на три части: положите одну ложку оливье, одну — крабового салата, одну — сельди под шубой — все, одна треть заполнена. Две трети отведите для полезной пищи, например, овощей.

Пищу надо пережевывать медленно, так как сигнал о насыщении поступает в мозг лишь спустя 15 минут. Чем медленнее кушаем, тем меньше пищи съедим.

Алкоголь должен быть чистым: не надо пить коктейли из сиропов, они будут давать лишнюю калорийность. Газировки следует исключить, как сладкие, так и минеральные. От соков тоже следует воздержаться. Напитки должны быть теплыми.

«Практически у всех в праздники будет гастрономический отрыв. Поэтому всем желаю найти свой баланс — и вкусно поесть, и не переесть. Майонез в салатах можно заменить сметаной или другими заправками.

После Нового года желаю вести обычную свою жизнь, резко ее менять не надо. Если хотите изменений — то они должны быть плавными и обдуманными — только тогда результат будет долговременным», — сказала Вероника Петрова.